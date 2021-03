Ruocco (Presidente ANSI) : “Unità d’Italia serve per superare il momento di crisi causato dalla pandemia.”

NewTuscia – ROMA – L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia commemora il 160° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia e si schiera al fianco del Presidente della Repubblica.

In un momento come l’attuale, l’Italia dimostra di essere una grande Nazione – dichiara Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’ANSI – la grave emergenza sanitaria che sta affliggendo il mondo intero non piega il popolo italiano.

Concordiamo con le sagge dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci schieriamo al suo fianco, sicuri che solo con l’unità e la coesione nazionale si possono superare tutte le avversità.

In occasione del 160° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia– conclude Ruocco – il sodalizio che raccoglie i Sottufficiali Italiani in servizio e in quiescenza ricorda i colleghi caduti in guerra e in pace nell’adempimento del proprio dovere.”

Ansi, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia