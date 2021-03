Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 18/03/2021

Viterbo

Tempo in preval enza asciutto al mattino con cieli nuvolosi, piogge attese al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno instabili con fenomeni diffusi. Temperature comprese tra +1°C e +12°C.

Lazio

Molte nubi compatte nelle ore mattutine su tutti i settori della regione, deboli piogge attese nel pomeriggio sulla costa e sulle zone interne; neve in Appennino oltre i 800-900 metri di quota. In serata le precipitazioni interesseranno buona parte del territorio.

AL NORD

Al mattino nubi irregolari in transito al nord-est ma con tempo stabile. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni su Liguria e Triveneto. In serata molte nubi con nevicate sulle Alpi di confine; peggiora in nottata con neve fin sui 300-400 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi tra Lazio, Marche e Abruzzo; precipitazioni deboli sui versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare o compatta e piogge diffuse su tutte le regioni eccetto su Umbria e Marche. In serata residue precipitazioni su Lazio e Abruzzo, irregolarmente nuvoloso altrove. Neve fino a quote alto collinari.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare e precipitazioni su Sicilia e Calabria. Peggiora al pomeriggio con piogge in estensione sulle restanti regioni e neve sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile. Neve fino a 600-700 metri di quota.

Temperature minime in lieve aumento e massime in generale calo.

