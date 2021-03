Palermo anima e cuore, espulsione ingiusta per Urso: Pagelle Viterbese-Juve Stabia

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle di Viterbese-Juve Stabia

Daga, 6.5. Praticamente non viene mai impensierito, quando lo fa compie due miracoli ma a gioco fermo.

Baschirotto, 6. Spinge poco e nulla questa volta, più nel primo tempo che nel secondo. Dietro però non rischia

Markic, 6. Buona gestione del palleggio, nessuna insicurezza. Difficile giudicare una sconfitta senza demeriti particolari dei difensori.

Camilleri, 6. Prova a segnare su calcio d’angolo sfruttando i suoi centimetri, prova solida e sicura.

Urso, 5. Nella rete del vantaggio ospite scappa troppo all’indietro, “invitando” quasi Marotta a concludere a rete. Espulsione ingiusta per il secondo giallo per simulazione. Nel complesso però non spinge granché

Bensaja, 6. Buon palleggio, perde pochi palloni, non incide al massimo ma merita la sufficienza

Palermo, 6.5. Forse il migliore in campo, pressing a tutto campo e una grandissima dose di grinta e abnegazione. Rientro importante sperando nella continuità fisica.

Salandria, 5.5. Insieme a Bensaja costruisce una bella occasione che porta Bezziccheri al tiro parato dal portiere avversario, fuori posizione però sul gol di Marotta, non riesce ad impedirgli il tiro.

Adopo, 6. Dei 3 centrocampisti “bassi” era quello con maggiori doveri offensivi, non totalmente portati a termine sotto il profilo della qualità. Solita dose di corsa e chilometri percorsi.

Bezziccheri, 6. Ha 3 occasioni importanti per segnare, non le sfrutta (due erano “complicate”) ma appare molto più pimpante di altre volte. Nella prima ghiotta chance ci arriva col passo un pò troppo corto e non riesce ad angolare bene.

Rossi, 6. Il gol manca da troppo tempo e questo non può che pesare in un giocatore che fa questo di mestiere. Oggi però sarebbe ingeneroso “condannarlo” dopo una partita non priva di spunti positivi come la sponda di testa per Bezziccheri e la bella occasione ad inizio secondo tempo. Sul tap-in dopo il tiro di Bezziccheri potrebbe fare di più.

Falbo s.v

Porru s.v

Menghi M. s.v

Besea s.v

Cannizzaro s.v

Fonte foto: Sito ufficiale Us Viterbese 1908