“Luce Nuova sui fatti” su Tele Lazio Nord sfonda il muro dei 10 mila spettatori

NewTuscia – VITERBO – Record assoluto di web e telespettatori nell’undicesima puntata di Luce Nuova sui fatti: 10.266 persone hanno seguito (statistiche ufficiali) il format di NewTuscia Italia.

Un risultato che, probabilmente, sarebbe stato già raggiunto nella decima puntata dedicata alla cronaca nazionale con il caso del Delitto dell’O lgiata ma che, in quella settimana, ha avuto la coincidenza del Festival di Sanremo.

Soddisfatto il conduttore e produttore Gaetano Alaimo.

“I risultati ci stanno dando ragione – dice Alaimo -. L’idea di una trasmissione tematica di approfondimento con casi e fatti nazionali da attualizzare nel contesto della Tuscia e del Lazio, dando un taglio scientifico al programma mediante interviste ad esperti, sta piacendo al pubblico. Abbiamo un crescendo di risultati sia sui social che direttamente in Tv. Ogni settimana, con format fisso, ci occupiamo di un settore informativo con un caso specifico o uno speciale che esaminiamo a tutto tondo”.

La conduzione di Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, che si alternano a illustrare il caso delle varie puntate (cronaca e cultura Arianna Cigni, politica ed economia Gaetano Alaimo), punta a diversificare in ogni puntata gli argomenti, che sono il riferimento di “Luce Nuova sui fatti”: gli ospiti sono importanti ma servono a qualificare la puntata ed il tema settimanale.

“Si tratta – continua Alaimo – di fatto di una nuovo genere di trasmissione che unisce, mediante un tema specifico di largo respiro da approfondire, il Web alla Tv, il nazionale al locale, creando un’ossatura logica e coerente in tutta la trasmissione. Gli ospiti, esperti, parlano di una specifica parte dell’argomento dando, appunto, un taglio scientifico alla puntata di Luce Nuova sui fatti”.

“Luce Nuova sui fatti” è nata già come trasmissione a vocazione regionale e nazionale ma puntando sulla Tuscia come baricentro di tutto. La diffusione, ora, di Tele Lazio Nord in tutta la regione al canale 629 del Digitale terrestre,

permette di fare conoscere ancora di più Luce Nuova sui fatti al pubblico romano e laziale, creando momenti e situazioni di confronto tra le varie esperienze provinciali sui grandi temi.

Insieme a tutto ciò anche ospiti di rilievo nazionale ed internazionale: tra questi la genetista forense Marina Baldi (decisiva nella risoluzio ne del Delitto dell’ Olgiata); il giornalista Michele Cucuzza; il due volte campione del mondo di pallavolo Paolo Tofoli; nella puntata in onda il 18 marzo alle 21 Miss Italia 2015 Alice Sabatini; i due assessori regionali Alessandra Troncarelli e Giovanna Pugliese.

“Ringrazio in primis Arianna Cigni – termina Gaetano Alaimo – per la dedizione con la quale sta lavorando con me. Quindi tutta la redazione e gli opinionisti fissi, a cominciare da chi ci ha ‘messo la faccia’ in Tv: Edoardo Ciccarelli, Maurizio Fiorani, Leonardo Pacini, Emanuela Ferruzzi, Wanda Cherubini e Stefano Stefanini e tutto lo staff tra fotografi e redazione di NewTuscia Italia”. Con loro anche un grazie a Gianmaria Santucci, all’ editore Scifo ed ai tecnici di regia.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.