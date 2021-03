Viterbo. Proseguono gli interventi di potatura alle alberature del territorio comunale

NewTuscia – VITERBO – Nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche via Santa Maria in Gradi, piazza della Morte, piazza San Faustino e via del Paradosso. “Stanno proseguendo gli interventi al verde pubblico sul territorio comunale – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena -. L’impegno che avevamo preso con i nostri concittadini lo stiamo mantenendo. Un altro lotto di lavori è ormai in fase di conclusione. Abbiamo investito molto sulla manutenzione del verde pubblico, con una particolare attenzione alla sistemazione di tutti i giardini delle scuole, al taglio delle erbe infestanti, e alla cura degli spazi verdi”.

A fornire aggiornamenti sulle potature recentemente effettuate e quelle da effettuare nei prossimi giorni, è l’assessore al verde pubblico Enrico Maria Contardo, che spiega: “Numerosi gli interventi portati avanti fino a oggi. Tra questi voglio ricordare quelli che hanno interessato le ultime settimane: alcuni sono ancora in corso e altri saranno realizzati a breve. Con questo lotto si è partiti da via Treviso, via e piazza V. Veneto, via Monte Asolone, via Monti Cimini, per procedere con via Rossi Danielli, nei pressi dello stadio comunale. Sono in via di ultimazione le potature in viale IV Novembre, in via Gorizia e in via Lorenzo da Viterbo. Su quest’ultima via sarà necessario procedere anche ad alcuni abbattimenti di piante pericolose.

Nei prossimi giorni si procederà su Santa Maria in Gradi, piazza della Morte, piazza San Faustino, via del Paradosso. Si interverrà inoltre su piazzale Gramsci e all’asilo comunale I cuccioli, ex Omni. A questi lavori aggiungo anche un intervento di pronto intervento effettuato lo scorso venerdì a una pianta in viale A. Diaz, non previsto in programma, e per il quale ringrazio la ditta GE.CO.S che ha mostrato disponibilità e collaborazione, nonostante in quel momento fosse impegnata in tutt’altra zona della nostra città”.