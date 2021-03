NewTuscia – VITERBO – Online da questa mattina l’avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico, fino al dodicesimo anno di età. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 30 aprile. L’avviso pubblico, emanato dal Comune di Viterbo in quanto capofila del distretto socio sanitario VT3, del quale fanno parte i comuni di Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano al Cimino, Vitorchiano, e il distretto VTB ASL, ha come finalità il sostegno, inteso come contributo alle spese per trattamenti, alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Chilred – TEACCH), nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana.