Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 17/03/2021

Viterbo

Sole prevalente nel corso delle ore mattutine, cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi sparse. Temperature comprese tra 0°C e +12°C.

Lazio

Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino sulla costa e anche sulle zone interne, nuvolosità in aumento nel pomeriggio su tutto il territorio. Molte nubi anche in serata sempre senza fenomeni.

AL NORD

Giornata prevalentemente stabile al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi in pianura Padana e lungo le coste, nubi più compatte sulle Alpi di confine. Da segnalare soltanto la possibilità di nevicate sulle Alpi e Appennino, isolate piogge in Emilia Romagna e Liguria, dalla nottata sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali dell’Italia con precipitazioni assenti ed ampie schiarite. Dal pomeriggio tempo in graduale peggioramento con precipitazioni in arrivo sulla Toscana ed a seguire anche su Umbria e Marche, nevose fino a quote basse. Tempo stabile sulle restanti regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile su isole maggiori e regioni peninsulari con locali piogge o acquazzoni e nevicate in montagna fino a quote medio-basse. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata o nottata.

Temperature minime e massime in generale calo.

