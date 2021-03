Giornata consumatori – Battistoni: “Grazie a lavoro comando carabinieri tutela agroalimentare più consapevolezza per consumatori”

NewTuscia – Oggi ricorre la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ispirata dal Presidente degli Stati Uniti d’America John F: Kennedy che, per primo nel mondo, ha affrontato questo delicato argomento nel lontano 1964.

Abbiamo tutti il dovere di aumentare la consapevolezza verso il diritto alla sicurezza, il diritto alla scelta ed alla corretta informazione. La giornata di oggi deve avere questo obiettivo: la trasparenza di tutti coloro che affrontano il mercato da utenti, un mare magnum dove non sempre si hanno gli strumenti giusti per navigare.

A tal proposito ringrazio il Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, è anche grazie al loro impegno che il consumatore può vantare garanzie ad avere un approccio migliore all’acquisto. Il loro impegno quotidiano contro le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, su tutto il territorio, è encomiabile e riguarda da vicino anche il comparto dell’agroalimentare, settore molto esposto verso tutti quei rischi legati alla salute pubblica.

Una corretta e sana alimentazione è imprescindibile in una società consapevole, moderna e responsabile. E questo assume ancora più valore in un contesto pandemico come quello che stiamo vivendo, dove lo stress e le regole che limitano la socialità, possono assumere un rilievo negativo sul comportamento della maggior parte dei consumatori.