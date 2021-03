La lezione di Patrizia Coppa nel suo post di perdono

NewTuscia – VITERBO – Voglio ricordare Patrizia Patty Coppa con questo suo post che dà l’idea del suo spirito e senso di giustizia.

“Ognuno ha il suo percorso. Se qualcuno ci fa del male, non siate vendicativi, non arrabbiatevi per niente. È un problema suo. Avrà il suo percorso e anche lui supererà. E si renderà conto e quando accadrà ne sarà felice di aver capito. Quante cazzate abbiamo fatto anche noi stessi che poi abbiamo superato in qualche modo e poi ne siamo stati felici. E allora anche se argomento diverso e chi più chi meno chi più o meno grave poi abbiamo capito e risolto. E così sarà per tutti gli altri”.

Ciao Patrizia!