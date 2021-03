Lega, Di Sorte (FI): “Grazie ad Umberto per il lavoro fatto. Centrodestra si rafforza”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Un grande in bocca al lupo al senatore Umberto Fusco per il nuovo incarico, ricevuto da Matteo Salvini, di vicecoordinarore della Lega nel Lazio. Un giusto merito al lavoro svolto da anni sul territorio. Lo ringrazio per aver condotto, insieme a tutto il centrodestra, numerose battaglie politiche, molte delle quali vinte con importanti risultati.