Francesco Battistoni con Forzia Italia a Viterbo per parlare di agricoltura

NewTuscia – VITERBO – Il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, neo nominato sottosegretario dell’agricoltura ha parlato oggi in una conferenza a Viterbo. L’agricoltura della Tuscia, ha spiegato Battistoni, è purtroppo fortemente in crisi. Da un anno ad oggi, a causa delle chiusure di locali e ristoranti dovute all’esigenza di contrastare l’epidemia di Covid 19, le vendite nel settore agricolo sono in calo.

Si tratta per Battistoni, della prima uscita ufficiale in veste di sottosegretario, ed è stato questo incontro con gli esponenti di Forza Italia Viterbo, l’ultima occasione di incontro prima dell’entrata della Tuscia in zona rossa.

Battistoni sottolinea la soddisfazione della nomina da parte del Governo Draghi, in un settore che conosce bene; promette quindi impegno per la tutela del territorio e in particolare del viterbese.

Presenti il responsabile provinciale Forza Italia Andrea Di Sorte, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, e il capogruppo in comune e consigliere provinciale Giulio Marini.