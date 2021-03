Scomparsa Patrizia Coppa: il cordoglio del sindaco Arena

NewTuscia – VITERBO – Con grande dispiacere ho appreso della scomparsa della giornalista Patrizia Coppa. Una grande forza quella che ha mostrato in questi ultimi anni e con la qualeha lottato fino all’ultimo giorno. Una persona educata, con una grande passione per il lavoro che da tanto tempo svolgeva. Nonostante la sua malattia, non ha mai rinunciato a seguire il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Ogni 3 settembre era pronta per poterlo documentare e raccontare. Alla famiglia Coppa le mie più sentite condoglianze.