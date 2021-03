Centrodestra Lazio: il cambio maggioranza va spiegato ai cittadini

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

<<Come avevamo previsto da tempo, l’accordo sotto traccia Pd-M5Stelle è stato ratificato alla Regione Lazio, l’appiattimento dei Pentastellati alla giunta Zingaretti è stato premiato. Su un cambiamento di tale portata che varia gli equilibri alla Pisana non può bastare una conferenza stampa. Ora Zingaretti e Lombardi dovranno spiegare agli elettori come faranno a governare insieme e con quali programmi, dopo essersi candidati l’uno contro l’altra. Grave che su questa forzatura del responso delle urne non si avverta l’esigenza di tenere un dibattito politico in Consiglio Regionale, che è la casa dei cittadini laziali.>> E’ quanto si legge in una nota dei gruppi consiliari del Lazio di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Energie per l’Italia.