Buona la prima – partenza positiva per i Campionati Italiani di Lanci Invernali

NewTuscia – VITERBO – Partono bene i Campionati Italiani Master di Lanci Invernali con lo svolgimento venerdì 12 marzo al Campo Scuola di Viterbo, della prima giornata di gare con sessione mattutina e pomeridiana, con atleti impegnati nella specialità del lancio del Martello. Perfetta la macchina organizzativa messa in campo dalla società del capoluogo Finass Assicurazioni Atletica Viterbo del presidente Giuseppe Misuraca, coadiuvata dai Giudici nazionali designati dalla Fidal Nazionale e da quelli regionali e provinciali guidati da Fabrizio Maiolati. Nel pomeriggio graditissima la presenza del presidente regionale della Fidal Lazio col. Fabio Martelli che insieme al neo eletto presidente della Fidal di Viterbo Alessandro Di Priamo hanno effettuato le premiazioni di numerose delle gare previste. La giornata di sabato vedrà la disputa in contemporanea su due pedane della gara di Martello con maniglia corta e del Giavellotto e nel pomeriggio sarà ancora presente Fabio Martelli che sicuramente incontrerà gli amministratori locali per discutere le problematiche legate all’impianto viterbese del Campo Scuola. Ha anche assicurato la sua presenza il sindaco Giovanni Arena, che come negli anni scorsi non vorrà mancare all’importante avvenimento agonistico di rilevanza nazionale. Si ricorda che purtroppo non sarà consentito l’ingresso al campo al pubblico per le problematiche legate alla pandemia da coronavirus, ma soltanto agli atleti partecipanti ed ai loro dirigenti.

G.M.