Biodistretto della Via Amerina. Assemblea Pubblica Un altra Pac è possibile

Assemblea pubblica promossa dal Biodistretto della Via Amerina a livello Nazionale

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubbichiamo. Sabato 13 marzo 2021 mattino alle ore 10:00 si terrà in streaming sulla pagina del Biodsitretto della Via Amerina e delle Forre un'iniziativa europea sulla Politica Agricola comune (PAC).

il Biodistretto della via Amerina e delle Forre è fra i cinque promotori di questa conferenza. Un’iniziativa resa necessaria perché le proposte di regolamento per la riforma della PAC approvate dal Parlamento e dal Consiglio non hanno nulla di sostenibile, ignorano la sfida climatica, non sostengono i contadini non promuovono le piccole e medie aziende, non difendono la salute dei cittadini e dei consumatori. Il Biodistretto che da dieci anni è impegnato nella tutela del territorio della Tuscia e dei Cimini, nel contrasto alle coltivazioni intensive, nello sviluppo di una agricoltura sempre meno dipendente dalla chimica e dai pesticidi non poteva restare indifferente a scelte come quelle che si stanno compiendo nella definizione della Politica Agricola Comune europea e che rischiano di ipotecare negativamente il futuro della nostra agricoltura e dei nostri territori. Con questa iniziativa intendiamo non solo denunciare le scelte sbagliate che stanno maturando nelle sedi politico – istituzionali di Bruxelles, ma anche evidenziare la grande contraddizione fra il possibile nuovo regolamento PAC e le indicazioni che vengono dalla stessa Commissione europea che prevede nei prossimi 10 anni il 25% della superficie agricola coltivata da destinare al biologico, una riduzione del 50% dei pesticidi e almeno il 10% di biodiversità nelle terre coltivate.

Eleonora Evi

Rossella Muroni

L’assemblea sarà visibile sulla pagina Facebook del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre

Qui il link di registrazione : https://forms.gle/XGV8CVhyNn3vxtm9A

Sul sito tutte le informazioni relative all’iniziativa: https://biodistrettoamerina.com/unaltra-pac-e-possibile/

Biodistretto della Via Amerina e delle Forre