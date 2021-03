Recuperi serie D: vincono Trastevere, Montespaccato e Giuliano

F.S.

NewTuscia – Girone E: In questo raggruppamento (dove è impegnata la Flaminia) si sono svolti due recuperi. Per l’ottava giornata vittoria esterna della capolista Trastevere (47 punti) che sbanca con un p erentorio 3-0 il campo del San Donato Tavernelle (26). Successo netto ed inequivocabile quello dei capitolini, che segnano tutti e tre i gol nel primo tempo, mentre nella ripresa controllano agevolmente il San Donato Tavernelle: al ventesimo minuto ospiti in vantaggio con Crescenzo che, con una conclusione potente, batte il portiere Signorini. Quatto minuti più tardi arriva il raddoppio ancora con Crescenzo, abile a sfruttare una respinta di Signorini. Al trentaquattresimo la terza segnatura grazie a Sannipoli che calcia una punizione alla ricerca delle punte ma la palla arriva nei pressi del portiere locale che, incredibilmente, cicca la palla che carambola in rete. La gara in pratica finisce qua. L’ altro recupero ha visto il prezioso successo del Montespaccato (22) che, di misura, batte 1-0 il Grassina (13): in rete Gambale al ventunesimo del secondo tempo.

Girone G: nell’ unico recupero prezioso successo interno del Giuliano (14) 3-2 sull’ Arzachena (21): in rete Diarrasouba, Conte e Chorinho per i locali Kacorri e Molino per i sardi