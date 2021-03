Orte. Si ripresentano i boati in zona Scappia di Paglia

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il fenomeno dei boati e’ stato nuovamente avvertito ieri sera 10 marzo da tante persone che lo hanno segnalato sui social.

I boati si sono manifestati in una zona periferica di Orte Scalo, in Località Scappia di Paglia, zona agricola attraversata dalla linea ferroviaria storica, a sud dell’abitato di Orte scalo, in direzione Gallese.

Sonora le indagini dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell’Istituto Superiore di Protezione Ambientale, e dei Vigili del Fuoco di Viterbo hanno concentrato l’attenzione nella zona delle Terme Vagno. Il ripresentarsi del fenomeno in diverse località amplia il campo di verifica degli esperti.

Con una lettera inviata dal sindaco Angelo Giuliani al Prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, il comune di Orte la scorsa settimana aveva comunicato che, in base alle prime tesi elaborate a seguito degli accertamenti finora eseguiti, l’attività riscontrata nel territorio potrebbe avere cause idrotermali, che hanno dato luogo a micro scosse di terremoto.

Sui boati e le micro scosse di terremoto il sindaco ha scritto al prefetto di Viterbo che ha coinvolto tempestivamente Agenzia Regionale della Protezione Civile, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Istituto Superiore di Protezione Ambientale, i Vigili del Fuoco di Viterbo.

Questo il testo della lettera del Comune di Orte relativa ai fenomeni riscontrati a Petignano il 4 Marco Scorso. “Con la presente, facendo seguito a ripetute segnalazioni pervenute da cittadini residenti, nonchè al coinvolgimento operato nei confronti di Vigili del Fuoco e Protezione Civile da parte di questa Amministrazione, si segnala che in data odierna 4 marzo 2021, intorno alle ore 19, nel territorio comunale di Orte, quartiere di Petignano diversi cittadini hanno avvertito un rumore fortissimo simile a un boato di origine sconosciuta.

Il colpo, paragonabile a una scossa tellurica, richiamava – a detta dei residenti – quello di un blocco di pietra caduto da metri di altezza, e aveva una forza tale da far vibrare tavoli domestici e pareti.

Richiediamo con urgenza a codesta Autorità l’attivazione di ogni strumento idoneo ad appurare la natura di quanto accaduto, che – ripetiamo – fa seguito a episodi analoghi, ancorchè accaduti e già avvertiti nel Centro Storico e ora dislocati in un diverso quartiere, che destano sconcerto e apprensione tra la popolazione e, conseguentemente, ad attivare ogni meccanismo preventivo e di sicurezza necessario a garantire l’incolumità dei cittadini.

Nella lettera del 5 marzo scorso il prefetto di Viterbo, dott. Giovanni Bruno – coinvolgendo tempestivamente l’Agenzia Regionale della Protezione Civile, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Istituto Superiore di Protezione Ambientale, i Vigili del Fuoco di Viterbo – ha posto in risalto il fatto che “ gli eventi destano molto allarme tra i cittadini residenti, preoccupati per la stabilità’ delle abitazioni. “

Il prefetto di Viterbo “ha invitato Enti e Uffici, ciascuno con le proprie competenze e risorse, a fornire il massimo contributo all’accertamento delle cause del fenomeno, allo scopo di prevenire i rischi per la pubblica e privata incolumità “.