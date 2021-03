Gabriella Romeo di Roma vince il premio di moda ‘’International Fashion Roma-original fashion’’

NewTuscia – ROMA – Si è svolta la seconda edizione di “International Fashion Roma by E&R”, ideato dalla stilista internazionale Elena Rodica Rotaru.

La vincitrice del premio è stata la stilista Gabriella Romeo di Roma. ‘’Un connubio perfetto tra arte, moda, eleganza e fantasia questo è quello che esprime la stilista nei suoi modelli’’: questa la motivazione del premio.

Il 28 febbraio scorso a Roma, presso gli studi di Gold Tv ed in onda sul canale del digitale Terreste 177 di Odeon 24, è andato in onda il programma ‘’Faces’, ideato da Cesare Romano e Giovanni Cipo, prodotto da Camelia Birlan e Cesare Romano Cr65eventi e presen tato dalla giornalista Barbara Castellani e l’attore Giovanni Cipo.

Una cooperazione internazionale che unisce le culture dei popoli in tutto il suo splendore. Roma é la sola città d’Italia che non abbia memoria esclusivamente municipale; tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari ai giorni nostri, é la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio; di una città cioè destinata a essere la capitale di un grande Stato.

E’ stata una giornata internazionale piena di emozioni e di colori multiculturali, i protagonisti più importanti dell’evento e della trasmissione sono stati i modelli/e, alcuni vestiti con costumi romani rappresentanti Cesari, gladiatori e matrone. I vestiti realizzati dalla ideatrice Elena Rodica Rotaru sono stati messi a disposizione per gli stilisti che, a loro volta, hanno portato in passarella le loro creazioni nell’ambito della competizione “International Fashion Roma – Original Fashion”. La giuria ha avuto un nel da fare per dare il proprio giudizio nel tripudio di creatività, bellezza, design e colori delle creazioni moda viste sfilare.

(Servizi fotografici a cura di Manolo Ruggeri e Gianandrea Gambini)

L’apertura dell’evento è stata con il balletto che risveglia la nostra TERRA,T-shirt e le gonne colorate di raso e tulle colori che significa:

Nero ‘’Terra’’, Bianco ‘’la purezza’’, Rosso ‘’l’amore’’, Giallo ‘’ il sole’’, Verde ‘’la speranza’’, Blu ’calma ‘’, Viola ‘’spiritualità ’’.

Attraverso que sto ballo Elena vuole rappresentare una nuova rinascita ai tempi della pandemia in cui viviamo oggi.

‘Il Balletto con Patrick Biondo, Eliana Crecan , Desiré Cecchini, Chiara Lauritano, Michelle Mastropaolo, Valeria Monfel , Camilla Laurentis: la direzione artistica e costumi di Elena Rodica Rotaru insieme ad Eliana Crecan, coreografa, musica live di Arianna Seritti.

La vetrina dell’evento e dello studio è iniziata con la sfilata internazionale in cui l’ideatrice esibisce le sue creazioni storiche e culturali riportate da tutto il mondo insieme allo stilista dall’Afghnistan stilista Jamali Indrees .

I modelli/e che hanno incantato gli ospiti e telespettatori sono: Patrick Biondi, Swami Castellucci, Eliana Crencan, Elena Brandusa Netea, Giulia Ruggeri, Darius Danciu, Alessia Ciripa, Andrea Ciripa, Francesca Dumitru, Desiré Cecchini, Camilla Laurenti, Michelle Mastropaolo, Valeria Monpeli, Chiara Lauritano, Desiré Di Tullio, Gaia Petta, Mattia Migiorini, Shinwari Haroon, Eleonora Mascaro, Elena Pancello.

La prima stilista in gara che ha presentato la sua creatività è stata la pugliese Rosanna Stega con la scenografia di Elena: modello Patric

Hanno sfilato per Rosanna Stega: Brandusa Elena Netea, Desiré Di Tulio, Elena Paciello, Aurora Darise, Dalila Rodriguez, Meghi Cicatiello, Anna Vabi, Salome Rodriguez, Anna Rose Piccinini, Gaia Petta. Ha vinto il premio ‘’Critica’’.

La seconda stilista in gara è stata della Romania, Liliana Larisa Craciun, che ha studiato 5 anni all’Accademia del lusso di moda a Roma ed è quindi tornata nella sua patria ed ha iniziato a realizzare abiti. La musica che ha scelto per accompagnare la sfilata è autentica e spezza e avalorizza le sue creazioni. Il suo lavoro si distingue proprio nell’artigianalità, in quanto realizzato totalmente a mano. Si sottolinea che la minuziosità nell’eseguire i ricami a volte richiede anche una tempistica molto lunga, pure 3 anni. Una vera e propria arte che racchiude storie del tempo e di vita contemporanea. Ha vinto il premio ‘’Storia Della Moda’’.

Stilista Gianpaolo Esse Couture –abiti eleganti, casual, dark, floreali: spunta diversi modelli creativi e prevale la sua identità stilistica.

Stilista Almaè Design Gioiello – I vestiti neri semplici valorizzano molto l’eleganza degli accessori: metalli o pietre preziose che tutte le donne amano tantissimo e per ogni tempo. La moda degli accessori fa parte della nostra vita: anelli, collane, braccialetti e orecchini sono portati dalla donna elegante dai tempi dei Romani fino ai nostri giorni.

La gara degli stilisti è continuata con le creazioni di Dafne. Lei ha messo in scena abiti realizzati a mano, le sue pr otagoniste fanno un giro da sogno con i suoi abiti nello studio e fanno vedere l’arte sopraffina di Dafne. È per questo che la giuria ha assegnato a questa stilista il premio ‘’CINEMA”Q.

Fabiana Gabellini – abiti della stilista in esclusivi tratti dalle opere dell’artista Paola Zannoni, testimonianza della sperimentazione, dell’innovazione stilistica e della grande vitalità creativa della Gabellini. Un dialogo con l’arte contemporanea tra antichità e modernità.

L’attore/cantante Jano Di Gennaro insieme alla modella Giulia Ruggeri hanno interpretato il monologo ‘’Roma Quanto sei bella ‘(testo/scenografia e costumi di Elena Rodica Rotaru). Hanno vinto il premio per la migliore recitazione.

Per giudicare gli stilisti ed i protagonisti dell’evento sono stati presenti:

Lucia Barboni (fashion blogger) presidente della giuria; il giornalista Gaetano Alaimo; Arianna Endran Di Lembo (docente fashion designer a Roma); Gianni Graziano (Hairstylist a Milano); Jonathan Tabacchiera makeup Pescara; Michelle Spanò (makeup7hairstyle a Roma); Dr. Francesco Raponi (giornalista internazionale); Maria Luisa Lo Monte Giordano di Ys magazine; Antonio Rossano; Anfonso Ottomana del Parlamento della legalità In ternazionale.

Le targhe-premio sono state sponsorizzate da Roberto Constantini -4 C premiazioni di Guidonia.

“Voglio ringraziare molto per l’ospitalità e la collaborazione Cesare Romano della @cr65eventi e Camelia Birlan perché senza di loro non avrei mai potuto realizzare la seconda edizione dell’evento – dice l’ideatrice dell’evento Elena Rodica Rotaru -, soprattutto considerando i tempi che stiamo passando. Tanti ringraziamenti con tutto il cuore anche a Barbara Castellani, Giovanni Cipo, Manolo Ruggeri, Cristina Parrillo, Fiorentina Dumitru ed uno speciale a giuria, ospiti, cantanti, artisti stilisti, modelli/e. Insieme a loro l a Pandatariafilm, Carolina Modesti e Sarteavventura Mariana Anca Popa. La parte canora è stata affidata a Mihaela Bolog, Nae Leonard, Jano Di Gennaro, Arianna Seritti, e Calibro 40: hanno incantato tutti”.

L’evento è stato organizzato dalla stilista Elena Rodica Rotaru, Camelia Birlan e Cesare Romano a cura di Cr65eventi , Noi ragazzi fi oggi in tour, Faces.

Per valorizzare la bellezza dell’evento ci sono stati Gianni Graziano, ELI Hair Milano e Jonathan Tabacchiera, make-up artistico di Pescara.

Un’inaspettata sorpresa è stata fatta, alla fine della registrazione del programma, ad Elena Rodica Rotaru da Nicolò Mannino, presidente dal Parlamento Della Legalità Internazionale: il Dr. Alfonso Ottomana ha consegnato una targa-premio all’ideatrice dell’evento con la seguente motivazione: ‘’A Elena Rodica Rotaru con profonda stima e ammirazione per il suo impegno sociale culturale a favore del linguaggio della bellezza”.

Dr Alfonso Ottomana al Internationasal Fashion Roma consegna il premio a

Elena Rodica Rotaru.

‘’Parlamento Della Legalità Internazionale’’.

Modello Patrick Biondi e la cantante Arianna Seritti.