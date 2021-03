Viterbo. Consiglio comunale, aggiunto punto all’ordine del giorno

NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale, aggiunto in via d’urgenza un nuovo punto all’ordine del giorno. Si tratta del seguente argomento sopravvenuto: NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale, aggiunto in via d’urgenza un nuovo punto all’ordine del giorno. Si tratta del seguente argomento sopravvenuto:

proposta di delibera: “Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

Tale argomento andrà ad aggiungersi agli altri precedentemente comunicati e previsti per questa sessione di consiglio.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Si ricorda che il consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria, in prima convocazione (in prosecuzione), domani 11 marzo alle ore 15,30 in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ribadisce che le sedute non saranno aperte al pubblico.