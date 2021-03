Vaccinazioni, Petillo (Ugl): “Il comune di Roma equipari gli assistenti sociali al personale sanitario”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Si resta increduli di fronte alla notizia del disallineamento temporale nelle vaccinazioni fra il personale sanitario e gli assistenti sociali al Comune di Roma: chiediamo alla Sindaca Virginia Raggi e agli assessorati competenti in Campidoglio l’immediata e contestuale vaccinazione per le due categorie di lavoratori”.

Così la segretaria confederale e responsabile UGL delle Autonomie, Ornella Petillo, rimarcando come “quasi sempre il personale sanitario e gli assistenti sociali si trovano ad operare fianco a fianco in situazioni critiche di marginalità sociale, assistenziale e sanitaria, rischiando in prima persona il contagio dalla pandemia per loro stessi e per i loro familiari”.

“Gli assistenti sociali non devono essere più considerati figli di un Dio Minore – aggiunge il responsabile romano dell’UGL Autonomie, Mauro Epifani – ed non possono restare indietro per la partita vaccinazioni in un momento così particolare, nel quale sono chiamati a dare supporto a minori, anziani e a tutti quei soggetti che hanno bisogno di sostegno”.