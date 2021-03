NewTuscia – CAS TIGLIONE IN TEVERINA – Si sposta a Castiglione in Teverina “La politica da bere”, il format ideato e diretto da Cristina Gimignani, realizzato in collaborazione con il Muvis. Titolo dell’evento “Emergenza covid :Sos agricoltura”. Sabato 13 marzo, alle 11, nei locali del museo del vino in piazza del poggetto n 12, si svolgerà dunque il talk, a cui parteciperanno Francesco Battistoni (Fi) sottosegretario alle politiche agricole, il Consigliere regionale Marietta Tidei, Mauro Pacifici, Presidente Coldiretti Viterbo e Andrea Borgnino, direttore di Radiotechetechete’.

Soddisfatto il presidente del Muvis Stefano Signori CHE consegnerà il premio Leoniana a Mauro Pacifici per l’impegno ed i risultati ottenuti con la campagna #MangiaItaliano promossa da Coldiretti. L’iniziativa ha il patrocinio di Confartigianato Viterbo.

Stefano Signori presidente Muvis