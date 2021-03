Legambiente Terracina presenta il IV Rapporto Ecosistema Urbano

NewTuscia – TERRACINA – Venerdì 12 marzo alle ore 17 in diretta sulla pagina facebook del Circolo Legambiente Terracina Pisco Montano https://www.facebook.com/circololegambienteterracinapiscomontano/ e sulla pagina facebook Legambiente Lazio https://www.facebook.com/LegambienteLazio/ ci sarà la presentazione del IV^ RAPPORTO ECOSISTEMA URBANO LEGAMBIENTE 2020 DELLA CITTA’ DI TERRACINA.

E’ la quarta edizione di un Rapporto che il Circolo Legambiente Te rracina “Pisco Montano” con il suo dipartimento scientifico, elabora da ormai quattro anni https://legambienteterracina.wordpress.com/tag/ecosistema-urbano/ , basato su alcuni degli indicatori che Legambiente, assieme a il Sole 24 Ore e ad Ambiente Italia, ogni anno pubblica per i capoluoghi di provincia italiani all’interno del Rapporto Ecosistema Urbano nazionale https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Ecosistema-Urbano-2020.pdf presentato il 9 novembre scorso con un evento on-line che è disponibile registrato al link https://www.facebook.com/watch/?v=1609269395919084

L’Ecosistema Urbano è uno studio analitico sulla Città che il nostro Circolo conduce ormai da quattro anni e che vuole essere uno strumento di lavoro che ha l’obiettivo di aiutare a comprendere il funzionamento della Città su temi importanti quali la Qualità dell’Aria, l’Acqua e il Servizio Idrico, la Gestione dei Rifiuti, la Mobilità, il Verde Urbano, il Consumo di Suolo e le Energie Rinnovabili, i Reati Ambientali. Un quadro di riferimento analitico, chiaro e condiviso che consente di confrontare la nostra Città con altre realtà analoghe a livello nazionale comprensivo di analisi dei trend per comprendere dove sta andando la citta’ in riferimento ai temi più importanti. Gli indicatori per Terracina, elaborati sulla base di dati ufficiali, sono stati confrontati con il Valore di Riferimento, ottenuto facendo la media dei valori dei capoluoghi di provincia con meno di 80.000 abitanti, le cosiddette Piccole Città.

Gli indicatori di sostenibilità dell’ecosistema urbano e in genere di qualità ambientale e della vita rappresentano uno strumento scientifico, diffuso a livello nazionale ed internazionale, oramai imprescindibile e dai risvolti pratici notevolissimi in quanto rappresentano il vero e proprio cruscotto di governo della Città, estremamente utili ad orientare l’azione di governo della stessa, a decidere e fissare gli obiettivi, a misurarne i risultati e a valutarne l’efficacia e la concretezza. Inoltre rappresentano un formidabile strumento di trasparenza e di comunicazione visto che consentono a tutti i fruitori della Città siano essi cittadini o turisti di valutare, con estrema semplicità ed immediatezza, il livello di servizio complessivo offerto dalla Città in tutte le sue componenti più rilevanti (es. servizi, sanità, cultura, qualità ambientale, trasporti, sicurezza, vivibilità, accessibilità, economia, etc).

“Riteniamo che il nostro Rapporto annuale ormai giunto alla IV^ edizione, portato avanti con grande sforzo, gratuitamente e sempre con grande spirito volontaristico, con rigore e metodo scientifico, debba essere sempre più utilizzato da chi governa la nostra Città, la quale pur non essendo una città capoluogo è comunque una delle più importanti della Provincia di Latina. I dati poi sono rigorosamente controllati alla fonte e gli indicatori sono metodologicamente certificati da Legambiente nazionale. Ci aspettiamo quindi .un vero salto di qualità nel governo cittadino, che metta al centro non solo le performance ambientali ma anche le esigenze della collettività e la qualita’ dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti, e ci auguriamo che il Rapporto Ecosistema Urbano Legambiente possa servire da utile stimolo per approfondire meglio lo stato in cui versa ad oggi la Citta’ e prospettare nuovi progetti e indirizzi moderni di sviluppo ispirati al modello europeo”, dichiara Gabriele Subiaco, responsabile scientifico del Circolo Legambiente Terracina e autore dell’ Ecosistema Urbano Legambiente Terracina.

“Con Ecosistema Urbano – spiega Mirko Laurenti, referente nazionale Legambiente per Ecosistema Urbano – vogliamo dare un contributo alla riflessione globale sul futuro delle città, partendo dalle esperienze positive, da chi è riuscito negli anni a realizzare significative azioni e cambiamenti in chiave green. Nel nostro Paese la sfida, ora, deve essere quella di pianificare gli interventi dandogli continuità. Copiare dalle altre città europee. Far sì che il Governo istituisca finalmente una cabina di regia per le città e, utilizzando con criterio il Recovery Fund/NGEU europeo, sostenga e spinga i Sindaci affinché imbocchino con decisione la strada della sostenibilità, dando gambe a quei progetti che rappresentano l’unica via per stare al passo con l’Europa e il resto del mondo, guardando con fiducia a un futuro più sostenibile, condiviso, salubre. I cittadini delle nostre città, in gran parte, lo chiedono con forza”.

L’evento on-line, previsto venerdì 12 marzo dalle ore 17 alle ore 20, in diretta dalla pagina facebook del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” e dalla pagina facebook “Legambiente Lazio”, prevede la seguente organizzazione: