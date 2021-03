Lazio, FDI: “Bene mozione su misure sostegno Frosinone e zone rosse”

NewTuscia – “Purtroppo, l’emergenza dovuta al coronavirus sta provocando conseguenze molto pesanti per il nostro territorio, sia in termini sanitari che economici. Nei giorni scorsi, la provincia di Frosinone è stata inserita in zona rossa per l’alta incidenza dei casi di infezione. Per questi motivi, oggi è stata presentata e approvata in aula alla Pisana una mozione, con la quale il consiglio regionale impegna il presidente Zingaretti e gli assessori competenti ad adottare provvedimenti necessari al fine di sostenere le attività economiche che stanno incontrando gravissime difficoltà in questa fase, e di ottenere dalle strutture centrali competenti un incremento delle disponibilità di dosi di vaccino anti covid. Queste misure di sostegno riguardano la ciociaria e le aree del Lazio incluse nella zona rossa. Come gruppo consiliare di Fdi abbiamo sottoscritto ed espresso voto favorevole a questo atto di grande rilevanza, poiché in un momento così delicato è necessario fornire un supporto concreto alla cittadinanza, agli amministratori locali e alle tante aziende e attività in crisi. Soprattutto in un periodo complesso come quello attuale, è fondamentale fare il possibile per tenere alta l’attenzione, sia sotto il profilo sanitario che in termini economici, non lasciando soli i nostri territori”

Così in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della regione Lazio