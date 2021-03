Gustiamo insieme la vita, stop anoressia e bulimia. Se ne parla domani sul canale youtube del Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Gustiamo insieme la vita. Stop anoressia e bulimia. Deve vincere la vita. Questo il messaggio chiaro, forte e deciso che verrà lanciato e ribadito domani 11 marzo, in occasione della Giornata nazionale sui disturbi alimentari. L’importante tematica sarà infatti al centro dell’evento in programma domani dalle ore 11 alle ore 12,30, in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Viterbo (e sulla pagina Fb Comune di Viterbo Informa).