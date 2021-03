Covid. Per il C.O.C. Tarquinia un anno di attività

NewTuscia – TARQUINIA – Un anno fa l’apertura del C.O.C. di Tarquinia per il coronavirus e c’è ancora tanto da fare. Il nove marzo 2020 il Sindaco del Comune di Tarquinia Alessandro Giulivi a seguito l’estendersi della pandemia da Covid 19 anche sul territorio, apriva il C.O.C. Centro Operativo Comunale per l’emergenza coronavirus.

Un lavoro intenso e di squadra svolto dall'amministrazione comunale con la collaborazione dei volontari AEOPC diretti dal Presidente Alessandro Sacripanti per dare il massimo dell'assistenza alla popolazione. "Abbiamo istituito un numero verde con turni h24 per tutto il periodo del lockdown – riferisce il Sindaco Giulivi – e grazie ai volontari della Protezione Civile AEOPC abbiamo potuto seguire le famiglie in isolamento e quelle in difficoltà sociale sia per l'assistenza domiciliare per i farmaci, per la consegna dei pacchi alimentari e dei dispositivi di protezione.

Non è stato e non sarà ancora facile gestire questo virus ma l’amministrazione ha messo in atto tutte le risorse necessarie per aiutare i nostri cittadini, anche attraverso misure di sostegno in ambito sociale”. Il C.O.C. è stato e continua ad essere un punto di riferimento importante per questa emergenza Covid ed oltre al Sindaco Giulivi, agli Assessori e Consiglieri comunali, al Presidente AEOPC Sacripanti è stata fondamentale la presenza del Dott. Alberto Riglietti e del Magg. Massimo De Angelis della Polizia Locale. Ognuno impegnato per l’incarico di sua competenza ha cercato di portare il massimo del contributo al fine di mettere in campo tutte le misure di prevenzione.

“Siamo ancora in stato di emergenza e non ci siamo mai fermati – aggiunge il Presidente AEOPC Sacripanti – i volontari in questo lungo anno di emergenza hanno mantenuto il loro impegno anche per una corretta informazione sul territorio in supporto al primo cittadino e alla Polizia Locale garantendo la presenza per le attività presso il Drive In all’ospedale, per la sicurezza all’uscita delle scuole, per il trasporto delle mascherine per gli istituti scolastici continuando a garantire assistenza alla popolazione. Il C.O.C. è ancora aperto e risponde per tutte le esigenze al numero verde 800088307 . Dal C.O.C. un augurio da di pronta guarigione va a tutte quelle persone che hanno contratto il Covid, con l’auspicio che la pandemia abbia presto una fine per tornare tutti alla normalità.

Aeopc Tarquinia