Cortometraggio “Marco e il Labirinto” dell’Itt Leonardo da Vinci di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Team di produzione audiovisiva dell’ITT Leonardo da Vinci di Viterbo presenta in prima assoluta il cortometraggio “Marco e il labirinto”, un thriller psicologico ad alta tensione ispirato a quel cinema di genere che, negli anni ’70 e ’80 fu capace di emozionare e coinvolgere un’intera generazione di spettatori. Marco e il labirinto è stato realizzato da un gruppo di studenti appassionat i di cinema ed è dedicato a tutti coloro che, con uguale passione, amano entrare in una sala buia, sedersi davanti ad uno schermo e farsi raccontare storie. Alla Premiere, a cui siete tutti invitati (https://www.youtube.com/watch?v=Rh3NZ5f3UmE ), parteciperanno (virtualmente) il Prof. Angelo Gigliotti, fondatore del Team e direttore del Corso di produzione audiovisiva, il Prof. Francesco Salerno ed ovviamente tutto il team di studenti che ha realizzato il cortometraggio, che sarà a vostra disposizione per una piacevole chiacchierata su “Marco e il labirinto” ed il cinema di genere.

Dunque ricordate: Sabato 27 marzo, alle 18:00 su Youtube.

Forse vi sarete persi l’appuntamento col destino ma questo, di appuntamento, non potete di certo perderlo.

Francesco Salerno