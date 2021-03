Viterbo, al via i lavori di copertura del fosso Urcionio a Valle Faul

Assessore Allegrini: “Intervento per agevolare l’accesso al parcheggio e valorizzare Poggio Giudio”

NewTuscia – VITERBO – “Sono in corso i lavori per la copertura del fosso Urcionio. Un intervento fortemente voluto da questa amministrazione, necessario per il completamento del parcheggio di valle Faul. Un intervento che consentirà di migliorare la viabilità nella zona e agevolare l’ingresso allo stesso parcheggio”. Ad affermarlo è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che a proposito del parcheggio aggiunge: “Sarà possibile realizzare un accesso da strada Bagni.