Visita gratuita al cantiere di restauro del Polittico del Balletta

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 12 marzo 2021, alle ore 10.00, nuovo appuntamento con la visita gratuita al Cantiere di restauro del Polittico di San Giovanni in Zoccoli di Francesco D’Antonio Zacchi detto il Balletta, presso il Centro Culturale di Valle Faul.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Carivit in collaborazione con la Diocesi di Viterbo per consentire, a quanti interessati, di poter visitare una delle opere più importanti del pittore viterbese che, grazie all’intervento di restauro affidato al Prof. Giorgio Capriotti dell’Università degli Studi della Tuscia, sta per tornare all’originario splendore.

Le visite, della durata di 35 minuti, prevendono la prenotazione è obbligatoria che può essere effettuata via mail all’indirizzo segreteria@fondazionecarivit.it oppure telefonando al numero 0761.344222 indicando nome, cognome e numero di telefono di ogni partecipante.

Il punto di ritrovo è all’ingresso del Centro Culturale di Valle Faul, via Faul 22/24, Viterbo, circa 15 minuti prima dell’inizio della visita.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus: è consentito l’accesso ad un massimo di 5 persone alla volta, è obbligatorio indossare la mascherina, è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare la segnaletica a pavimento e il distanziamento sociale di un metro.