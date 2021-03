Santa Messa in diretta su RAI 1 dalla Basilica Cattedrale “San Lorenzo” di Viterbo

DOMENICA 21 Marzo 2021 – Ore 10.55

officiata da S.E. Mons. Lino FUMAGALLI, Vescovo di Viterbo

In occasione dei 750 Anni dal primo e più lungo Conclave della Storia della Chiesa (1271-2021)

NewTuscia – VITERBO – Domenica 21 Marzo, RAI 1 trasmetterà in diretta dalla Cattedrale di Viterbo la Santa Messa della Domenica, presieduta da S.E. Mons. Lino Fumagalli Vescovo di Viterbo. La Celebrazione avrà inizio alle ore 10.55 con la presentazione della Città di Viterbo e le sue bellezze storiche, artistiche e naturalistiche (dal Palazzo dei Papi simbolo della città al quartiere di san Pellegrino, dalla Chiesa di Santa Maria Nuova ad altre bellezze del territorio.

La Diocesi di Viterbo, per celebrare i 750 Anni dal primo e più lungo conclave della Storia della Chiesa avvenuto proprio a Viterbo, in stretta collaborazione con Rai e Cei ha voluto preparare per tutti i telespettatori che seguono da casa una cartolina video capace di attirare lo sguardo di chiunque desideri venire a visitare questo nostro antico territorio della Tuscia e la Città di Viterbo conosciuta in tutto il mondo con l’appellativo di Città dei Papi.

I fedeli che desiderano partecipare alla Santa Messa (l’ingresso è libero e gratuito come in ogni normale celebrazione) possono accedere alla Basilica fino alle ore 10.40. Dopodiché non sarà più ammesso l’ingresso per motivi di sicurezza. Per partecipare è necessario ritirare in Curia Vescovile (presso l’ufficio comunicazioni sociali responsabile don Emanuele Germani) il PASS di INGRESSO gratuito a partire dal 10 marzo. Diversamente può essere inviata anche una mail di prenotazione a: ufficiostampa@diocesiviterbo.it Ricordiamo che il pass è personale e va esibito il giorno della celebrazione al personale di controllo all’ingresso della Basilica.

Don Emanuele Germani