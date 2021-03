Il Rotary Club Viterbo piange la socia ed ex presidente Maria Giuseppina Gimma

NewTuscia – VITERBO – Non ci si abitua mai alle brutte notizie, specie quando una persona lotta e combatte fino alla fine. Oggi il Rotary Club Viterbo perde una socia ed amica, l’architetto Maria Giuseppina Gimma.

Con lei abbiamo condiviso un percorso fatto con passione e grande amore per l’arte. La ricorderemo per la sua grande preparazione tecnica e lo spessore con cui ha condotto il club nel suo anno di presidenza, rimasto nei pensieri di tutti per la quantità e qualità delle iniziative proposte.

L’intero Rotary Club Viterbo si stringe a Luigina e alla famiglia in questo triste momento di dolore.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080