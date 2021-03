“Pagine a colori” a “Fahrenheit” su Rai Radio 3

La direttrice artistica del festival Roberta Angeletti è stata ospite il 5 marzo della trasmissione radiofonica. Nello stesso giorno, grande partecipazione all’incontro on line con gli autori Matteo Corradini, Carlo Marconi e Anna Sarfatti

NewTuscia – TARQUINIA – “Pagine a colori” su Rai Radio 3. La direttrice artistica Roberta Angeletti è stata ospite in diretta, il 5 marzo, della nota trasmissione culturale “Fahrenheit”. L’intervista è stata l’occasione per fare il punto delle iniziative svolte durante la XV edizione del festival della letteratura e dell’arte illustrata per ragazzi, tutte in forma digitale per il covid-19 e disponibili sul sito della manifestazione (www.pagineacolori.it/digital): dagli incontri con gli autori ai laboratori didattici, dalla mostra degli illustratori alle video-letture.

Ampio spazio al filo conduttore della rassegna: il tema “Siamolegami” declinato come relazione sociale e affettiva, comunicazione, vincolo e di appartenenza a luoghi e tempi “altri”, al pianeta e a un ecosistema complesso e in crisi, nel segno della natura, dell’ambiente, della biodiversità, della tutela delle specie viventi in via di estinzione; come nessi logici che regolano o dovrebbero regolare le azioni umane e i fenomeni naturali; come condizione alla base della convivenza civile nel senso dello stare insieme, del fare comunità, della solidarietà, della responsabilità, del condividere regole e rispettarle per tutelare la libertà di ognuno.

“Le luci accese da “Fahrenheit” su “Pagine a colori” fanno grande piacere – sottolinea l’organizzazione del festival -. Più volte, in questi 15 anni, il programma ha portato all’attenzione del grande pubblico la rassegna. Un riconoscimento del lavoro portato avanti, edizione dopo edizione, che ha trovato, grazie anche a tante altre manifestazioni dedicate alla letteratura organizzate dall’Amministrazione Comunale, ulteriore conferma nel recentissimo riconoscimento di Tarquinia “città che legge” 2020-2021”.

Grande partecipazione poi all’incontro sulla piattaforma Zoom, tenuto il 5 marzo, con gli autori Matteo Corradini, Carlo Marconi e Anna Sarfatti, che stanno completando la realizzazione dei contenuti digitali (fruibili dalla fine si marzo su www.pagineacolori/digital), per essere spunto di percorsi didattici rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Oltre 80 tra insegnanti, educatori, appassionati di letteratura e illustrazioni hanno partecipato all’appuntamento, dando vita a un confronto ricco di contenuti al quale ha partecipato anche l’educatrice della Coop Carla Chiuppi.

Il festival “Pagine a colori” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla Cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Una Primavera per Tarquinia e l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia.