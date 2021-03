Serie C, fase a tabellone, quarti di finale della Social Pro League:  La Lucchese in vantaggio per 1-0 contro la Feralpisalò 

La Lucchese ha vinto contro la Vibonese per 1-0 nella fase degli ottavi di finale. I fan della pagina ufficiale degli azzurrostellati, che conta 10.851 tifosi, hanno avuto la meglio contro i 16.595 fan dei rossoblù, portandosi in vantaggio solo nell’ultima giornata di gioco.

Ora dovrà vedersela con la Feralpisalò che, durante gli ottavi ha vinto contro la Pro Vercelli e conta circa 16.508 tifosi sulla propria pagina ufficiale. Questa settimana, La Lucchese è in vantaggio per 1 a 0 contro la Feralpisalò, ma i quarti di finale sono appena iniziati e c’è ancora tempo per votare per la propria squadra del cuore!

In questa fase di emergenza sanitaria, l’iniziativa social che vede protagonisti tutti i club di Serie C rappresenta, quest’anno più che mai, un modo per consentire ai tifosi di sentirsi vicini alla propria squadra.



Potete supportare e votare le squadre di Serie C tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/



Le 8 squadre che hanno vinto la sfida diretta degli ottavi, si troveranno adesso impegnate nella fase successiva di gioco, quella dei quarti finale.



Ecco i nuovi accoppiamenti per le sfide dirette dei quarti di finale: