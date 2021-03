Sanità: M5S Lazio, al via campagna social #OspedaliMontani

Curarsi lontano dalle grandi città non può essere una missione impossibile.

Le prime video testimonianze su www.lazio5stelle.it/ospedalimontani

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Al via oggi sui canali social M5S Lazio la campagna per il potenziamento e l’istituzione degli #OspedaliMontani, a cui è dedicata la nostra proposta di legge a prima firma di Loreto Marcelli, vice presidente in Commissione Sanità, che si caratterizzano come dei veri e propri distretti socio-sanitari con la definizione di una serie di caratteristiche: dalle prestazioni ai servizi sanitari che devono essere garantiti sul posto ad una struttura amministrativa per gestire al meglio il distretto socio-sanitario e in cui avranno voce i Comuni dell’area interessata”.

Così in una nota il Gruppo consigliare M5S in Regione Lazio. “Tre sono gli ospedali interessati dalla nostra proposta di legge: Acquapendente, in provincia di Viterbo; Amatrice, in provincia di Rieti; Subiaco, nel territorio della Città metropolitana di Roma. Ma in generale l’obiettivo della nostra campagna è promuovere una sanità di prossimità, vicina ai territori, che garantisca i servizi essenziali sul posto e sia incentrata, laddove possibile, sull’assistenza domiciliare.

Non è ammissibile che ancora oggi molte persone del Lazio, che abitano nelle aree montane, per curarsi siano costrette ad andare fuori dalla propria provincia o addirittura dalla regione, vivendo così di fatto una condizione di marginalità o addirittura di isolamento, anche a causa della natura spesso impervia del territorio, aggravata da ulteriori fattori quali l’impatto della pandemia globale covid o, come nel caso di Amatrice, del terremoto che ha drammaticamente colpito il Centro Italia”. “Per questo sul nostro sito web abbiamo iniziato a raccogliere le testimonianze dei cittadini del Lazio che ci hanno descritto cosa significa provare a curarsi nelle aree montane della nostra regione. Invitiamo tutti i cittadini a mandarci la loro video testimonianza su www.lazio5stelle.it/ospedalimontani e a sostenere così la nostra campagna per una sanità sempre più vicina alle persone e ai territori della nostra regione”, concludono i 5stelle.