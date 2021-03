La chef stellata Isabella Potì, Brand Ambassador della nuova Land Rover Defender 90

NewTuscia – LECCE – Riceviamo e pubblichiamo.

Da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze italiane appartenenti a tutti i settori, Jaguar Land Rover Italia conferma il suo interesse nel mondo del food, patrimonio inestimabile del Made in Italy.

La scelta di Isabella Potì come Brand Ambassador Land Rover per l’Italia è frutto dell’incontro dei valori condivisi con il marchio britannico e, la Nuova Defender 90, si presenta come il modello perfetto per coloro che amano addentrarsi nel mondo urbano restando fedeli al DNA Land Rover. Si conferma l’auto per chi vuole sperimentare, per chi ama l’avventura, i valori della comunità e per chi vuole fare la differenza.

Nel talentuoso percorso di Isabella, l’iconico brand britannico ha ritrovato molti di questi valori. Classe 1995, nata a Roma e cresciuta nel Salento, nel 2018 avvia, insieme al compagno Floriano Pellegrino, la holding Pellegrino Brothers, proprietaria del ristorante Bros’ di Lecce di cui è Head Chef e Co-Owner. Inoltre, a fine 2020 Isabella Potì annuncia un nuovo progetto collaterale a Bros’, chiamato Sista: una dark kitchen con servizio di asporto e consegna che offre un unico prodotto, la crostata, declinata in base alla stagionalità degli ingredienti, valorizzando l’identità territoriale e culturale del Salento.

Considerata una delle più promettenti chef italiane, a soli 22 anni Isabella viene inserita da Forbes nella lista 30 Under 30 nella categoria Art, iniziando a figurare come giudice di acclamati programmi televisivi a tema culinario come “Masterchef Italia” e “Il Ristorante degli Chef”.

Tra i prossimi obiettivi di Isabella, molti nuovi progetti che la vedono in prima linea non solo nel suo ruolo di Chef, ma anche in quelli di giovane e sensibile donna impegnata in attività a sfondo sociale; tra questi, un progetto di collaborazione con le scuole per promuovere lo spirito di squadra e la voglia di stare insieme dei ragazzi, per aiutarli in un percorso educativo e di crescita sociale.

Il lancio della partnership tra Isabella e Land Rover vuole mettere in risalto il talento femminile della chef, affermatasi come personaggio rilevante e simbolo di empowerment femminile, in una società sempre più attenta alla tematica dell’uguaglianza, orientata a riconoscere ciascun talento per ciò che rappresenta e comunica.

“Sono particolarmente contento che Isabella Potì salga a bordo come Land Rover Brand Ambassador per la Defender 90, dichiara Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia che prosegue: “Da sempre amiamo ricercare nuovi e giovani talenti in ambiti diversi e Isabella è indubbiamente espressione dell’eccellenza italiana che appartiene alla nuova generazione di chef giovani e promettenti, nonché perfetto esempio di imprenditrice attenta e curiosa che ama mettersi in gioco e sperimentare, andando sempre oltre, Above & Beyond, pur rimanendo legata alla tradizione e valorizzazione del territorio.”

Isabella Potì ha dichiarato: “Sono una millennial, che per me significa essere una professionista del settore al passo con i tempi, andare alla stessa velocità del mondo. Oggi uno chef non si dedica esclusivamente alla cucina, ma è anche imprenditore, comunicatore. Io cerco di conciliare tutti questi aspetti della mia professionalità che ritengo essenziali. Per questo, ho accolto con piacere l’opportunità offerta da Land Rover, un brand che esprime passione, amore per l’avventura e le sfide e so già che la Defender 90 sarà la compagna di viaggio ideale per viverle ogni giorno.”

