Coronavirus. Unità Crisi Lazio: “Al via da mezzanotte del 10 marzo prenotazioni per over 70”

NewTuscia – ROMA – “A seguito della circolare del Ministero della Salute sono state rimodulate le prenotazioni sul portale regionale ‘prenota vaccino covid’ per la fascia di età over 70. Dalle ore 00.00 del 10 marzo (mercoledì) sarà possibile prenotare per i 77-76 anni ovvero i nati negli anni 1944 e 1945. Mentre dalle ore 00.00 del 12 marzo (venerdì) sarà possibile prenotare per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947 e dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72 ovvero i nati nel 1948 e 1949. Si tratta complessivamente di oltre 300 mila assistiti. Per la prenotazione è necessario essere residenti e assistiti dal servizio sanitario regionale e inserire il proprio codice fiscale e le cifre della tessera TEAM così come descritto nelle istruzioni del portale online. Verrà assegnata la prima disponibilità utile presso il luogo di somministrazione prescelto”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.