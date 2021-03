Prestazione sontuosa di Murilo, fallo da rigore ingenuo per Markic: Pagelle Viterbese-Monopoli

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle di Viterbese-Monopoli

Daga, 6. Sul secondo gol poteva fare di più? Forse, fatto sta che parare una botta da quella distanza è esercizio complicato, le colpe non sono certo le sue, poco prima respinge bene un tiro insidioso dalla distanza

Baschirotto, 6. Spinge più nel secondo tempo che nel primo, meno incisivo di altre volte.

Markic, 5.5 Fallo troppo ingenuo su Soleri, dopo non soffre ma viene poco impensierito

Camilleri, 5.5. Mette tranquillità ai suoi con il suo palleggio e la sua sicurezza difensiva, sul gol decisivo però è troppo “leggero” e poco cattivo nello scongiurare la rete

Urso, 6.5. Torna alla grande, soprattutto nel primo tempo, spingendo con grande intensità. Cala nella ripresa ma ha dato tutto.

Bensaja, 6.5 Quando batte un corner è sempre pericoloso, si muove bene cambiando spesso gioco per cercare l’ampiezza

Salandria, 5.5. Poco incisivo in fase offensiva, sulla rete di Starita rimane un pò a guardare i tiri ribattuti del giocatore bianco-verde

Adopo, 6. Solito motorino che trovi dappertutto, come gli “rimprovera” mister Taurino può fare ancora meglio in fase offensiva, è comunque utilissimo nel centrocampo gialloblù

Murilo, 7.5. Questo bel voto con il gol centra poco e nulla. Tolta la rete, scaturita da una mischia da corner, fa un grandissimo lavoro in fase di non possesso ed è quello che si accende con più regolarità palla al piede, prestazione “riempita” di belle cose. Il gol è soltanto la ciliegina

Tounkara, 7. Migliora molto nel tenere certi palloni in verticale, lavora per la squadra, ha il merito di crederci quando la retroguardia ospite sbaglia l’impostazione dal basso, siglando la rete del vantaggio. Classica ammonizione di condimento (questa volta ingiusta), salta la Juve Stabia.

Simonelli, 6. Può far meglio sull’occasione che ha nei piedi nel secondo tempo come dichiarato da mister Taurino in conferenza, ma appare molto più propositivo e voglioso rispetto alle ultime prestazione, conquistandosi anche molti falli in ripartenza. Il gol arriverà.

Bezziccheri s.v

Falbo s.v

Fonte foto: Sito ufficiale “Us Viterbese 1908”