Taurino pre Monopoli: “Squadra forte che non merita questa classifica, daremo il massimo”

NewTuscia – VITERBO / Consueta conferenza stampa pre partita di mister Taurino

Mister, torna Tounkara e esce Rossi per infortunio?

“Alessandro lo valutiamo, ha avuto un fastidio ieri, in linea di massima con il rientro dalla squalifica di Mamadou abbiamo comunque un’opzione. Mi spiace perché per colpa di questi acciacchi non posso ruotare quanto vorrei. Affronteremo una squadra forte che non sta facendo bene ma hanno un organico molto competitivo, dobbiamo adattarci al meglio”

E’ un match ball salvezza quello di domani?

“Non avremmo la matematica certezza ma saremmo comunque a buon punto. A Pagani non siamo stati brillanti ma non bisogna essere presuntuosi ora, dobbiamo capire da dove siamo partiti e contestualizzare il tutto. La prestazione poteva essere migliore soprattutto nella proposta offensiva però ora mettiamo da parte il match di Mercoledì e pensiamo al Monopoli”

Nel match con la Paganese si poteva cercare più la verticalità? Domani sarà un match simile o diverso?

“Domani cambia il terreno di gioco per nostra fortuna quindi il discorso è diverso. A Pagani potevamo andare un pò in verticale anche per colpa di un campo ai limiti. Vedremo se il Monopoli sarà più aggressivo o meno, la squadra forte è quella che si adatta al tipo di partita, dovremmo essere bravi a fare tutto nelle varie situazioni, ecco perché il calciatore pensante è quello che ha maggior facilità”

In cosa si può migliorare?

“Abbiamo risolto molto bene la fase difensiva, prendiamo pochi tiri in porta e ne sono felice, i dati dicono questo. Possiamo fare molto meglio in fase offensiva, non avendo grandi torri davanti dobbiamo migliorare nella velocità di costruzione contro squadre chiuse, con l’inserimento delle mezzali e dialoghi tra i giocatori offensivi”

Il Monopoli è squadra forte mister

“Esattamente così, tutti gli addetti ai lavori non riescono a capire il perché stiano così in basso, noi sappiamo che domani sarà complicatissima, in questo momento il Monopoli vale la Ternana nella preparazione della partita, ne siamo consapevoli”