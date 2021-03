Non Una Di Meno, Viterbo aderisce allo sciopero dell’8 marzo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

aderisce allodell’8 marzo. Uno sciopero generale della produzione e della riproduzione, del consumo, dai ruoli sociali imposti dai generi. Come diceva Simone de Beauvoir: ““.

L’8 marzo interromperemo tipo di lavoro senza distinzioni di categoria e di contratto, perché il nostro sciopero è un rifiuto a subire violenza, ad essere oppresse e sfruttate. La pandemia, così come la crisi sanitaria, economica e sociale ha colpito in maniera schiacciante le donne ed ancor più le donne migranti, che si sono viste aumentare il carico di lavoro, in famiglia, in ufficio, nella vita privata e pubblica, a fronte di un aumento della precarizzazione del diritto alla salute, al lavoro e all’autodeterminazione.

Donne che si sono dovute licenziare per prendersi cura dei figli o dei familiari a carico, donne chiuse in casa con i loro carcerieri, donne senza documenti divenute ancora più invisibili e ricattabili, donne che hanno fatto i salti mortali per dare continuità e certezza alla loro professione, donne che hanno dovuto portare avanti gravidanze indesiderate perché in alcune zone i reparti IVG sono stati sacrificati all’emergenza, donne che hanno dovuto lavorare il doppio per sanificare ospedali e fabbriche in cambio di salari bassissimi, donne che hanno lavorato 24 ore senza sosta, chiuse a casa con le persone di cui sono badanti, nell’indifferenza più totale rispetto a condizioni di sicurezza, salute e salario.