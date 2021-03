Ridotta la squalifica di Tounkara: l’ex Lazio è pronto per il Monopoli

NewTuscia – VITERBO / Accolto il ricorso della società gialloblù

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso presentato dalla Viterbese in merito alla squalifica di Mamadou Tounkara, espulso nella gara contro il Bisceglie, dalla panchina, per il comportamento offensivo all’indirizzo del quarto uomo.

Il giocatore ex Lazio è dunque arruolabile a tutti gli effetti per il match di Domenica contro il Monopoli.

Fonte foto: Sito ufficiale Us Viterbese 1908