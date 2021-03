Preghiera a Santa Corona di Canepina per la fine della pandemia di Covid

NewTuscia – CANEPINA – Si è svolta, ieri 4 marzo 2021 alle ore 18, la preghiera comunitaria nella Collegiata S. M. Assunta, per pregare per la fine della pandemia e per la guarigione dei mal ati di Covid soprattutto per i propri giovani paesani. Erano presenti il coro parrocchiale che ha cantato, il rappresentante del Sindaco il giovane Federico Pera in fascia tricolore, il Comitato S. Corona 2019/2021 con il presidente Getulio D’Alessandro, il presidente della Pro-loco Fabio Stefanucci.

L’ultimo atto è stato l’affidamento alla Santa patrona S. Corona, martire e poi il canto antico alla santa patrona con l’urlo finale “Evviva Santa Corona!”.

Ecco un pensiero scritto dalla II elementare “Cara Santa Corona, proteggi le nostre famiglie, aiutaci in questo periodo difficile, dona conforto a chi non sta bene e speranza, che tutto si risolva per il meglio!”