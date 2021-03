Il Punto sui recuperi di serie D. Monterosi travolgente sulla Vis Artena

F.S.

NewTuscia – MONTEROSI – Girone E: In questo raggruppamento (dove è inserita la Flaminia) si sono disputate due gare di recupero.

Bene il Montevarchi (36 punti) che in casa supera di misura 1-0 lo Scandicci (16), in rete Jallow al minuto quarantadue del secondo tempo quando, su un calcio

d’angolo, è lesto ad insaccare in gol. Gara comunque sofferta per i rossoblù che hanno sciupato un calcio di rigore sempre con Jallow che ha colpito la traversa.

L’altro recupero ha visto il successo casalingo del Foligno (24) 1-0 sul San Donato Tavernelle (25), decisivo Zerbo su rigore: inizialmente il penalty è stato parato ma sulla ribattuta lo stesso cal ciatore spedisce in rete al novantaquattresimo.

GIRONE G: In questo girone si sono disputati 3 recuperi. Ok la capolista Latina (43 punti) vittoriosa in trasferta 1-0 a Muravera (30). Gara giocata molto bene da entrambe le società, nel primo tempo è mancata solo la rete, mentre nella ripresa, esattamente al quinto minuto, Virdis non riesce a tenere palla a centrocampo, Teraschi crossare dove Di Renzo, in scivolata, batte Vandelli; viene quindi espulso lo stesso Virdis per proteste ed i neroazzurri gestiscono bene sino al termine il vantaggio e la superiorità numerica. Risponde presente il Monterosi (37) che al Martoni travolge 3-1 la Vis Artena (33), terza forza del raggruppamento. Per gli uomini di D’ Antoni gara in discesa dopo dieci minuti con il vantaggio siglato da Costantini su calcio di rigore, decretato dal direttore di gara per atterramento su Lucatti, il Monterosi sciupa anche qualche occasione per raddoppiare nel primo tempo. La ripresa inizia subito con il raddoppio al primo minuto siglato da Borrelli su suggerimento di Lucatti. Al quarto minuto invece è Lucatti a siglare il tris su suggerimento di Borrelli. Alla mezz’ ora Alonzi accorcia le distanze, i padroni di casa comunque gestiscono la gara negli ultimi minuti. Formia (27) Nocerina (32) finisce 1-1, vantaggio rossonero con la rete di Dammacco, bravo ad effettuare una conclusione potente alla mezz’ ora del primo tempo, nella ripresa, a cinque minuti dal termine, Zonfrilli su calcio di rigore regala il pareggio ai laziali che hanno giocato in dieci uomini l’ ultima mezz’ ora per l’ espulsione di Iorio per una manata ad un avversario.