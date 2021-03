Covid-Zingaretti: “Lazio ancora in zona gialla grazie alla nostra comunità. Ora non abbassiamo la guardia.

NewTuscia – “Gli ultimi dati confermano il Lazio in zona gialla ed è un ottimo risultato. Il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti, la campagna vaccinale prosegue, ma il contributo di tutti è decisivo. Per questo ringrazio di cuore le cittadine e i cittadini della regione per l’aiuto fondamentale che stanno dando nel contrasto alla pandemia e al contenimento del contagio e un sentito ringraziamento va anche a chi è in prima linea ogni giorno per combattere il virus, i medici e tutto il personale sanitario. È sicuramente una boccata d’ossigeno per la nostra economia. Uniti stiamo riuscendo in un’impresa molto difficile, non è ancora finita, ma noi non ci arrendiamo”.

Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.