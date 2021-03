Catania, 8 marzo: “Immagini femminili in Sicilia”. Incontro culturale promosso da BCsicilia

Organizzato dalla Sede di BCsicilia di Catania si terrà lunedì 8 marzo 2021 alle ore 17,30 un incontro culturale dal titolo “Immagini femminili in Sicilia”. Dopo i saluti di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, sono previsti gli interventi di Maria Torrisi, Giornalista, componente della Commissione Pari Opportunità della Fnsi che parlerà su: “La donna narrata”, e Maria Teresa Di Blasi, Presidente BCsicilia di Catania, che terrà una relazione dal titolo “Le Etnee. Donne catanesi all’ombra del vulcano” Modererà l’incontro Nino Scalisi, del Consiglio Direttivo di BCsicilia di Catania. L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Per informazioni Tel. 095.2292102 – 392.1095031 – Email: catania@bcsicilia.it.

Delle donne siciliane protagoniste di opere letterarie, ma anche di fatti di cronaca, parlerà la giornalista catanese Maria Torrisi, soffermandosi particolarmente sugli aspetti, sui valori, sulle rappresentazioni che più spesso vengono messe in luce dagli scrittori, mostrando le caratteristiche principali del tratto femminile che più ampiamente si ritengono rappresentative. Una chiave critica e analitica per osservare la gamma delle declinazioni del sentire comune e per scoprire quali sono le più recenti evoluzioni dell’immagine della donna. Sante, eroine o sensuali ammaliatrici, la Sicilia è ricca di modelli e di stereotipi che poco corrispondono alla moderna e complessa realtà femminile, quella che le donne reclamano sia loro attribuita. L’8 marzo è anche questo impegno di sviluppo dell’autocoscienza.

BCsicilia, sede di Catania, afferma la Presidente della locale Sezione, Maria Teresa Di Blasi, che parlerà delle figure femminili nel capoluogo etneo, non vuole far passare l’8 marzo senza ricordare le donne catanesi che hanno contribuito alla crescita scientifica, culturale e morale della città. Proprio in questi giorni verranno dedicate alcune vie di catania a queste donne coraggiose che vogliamo farvi conoscere ed apprezzare. Maria, Virdimura, Maria Rosaria, Andreana, Giuseppa, Carmelina, Goliarda, Felicia, Pia, Giuseppina, Adele, Chiara, Gemma, Hilda, Gigia, Ida, Mariella, Dora, Rosina e Sara ci racconteranno le loro storie per accendere l’entusiasmo nelle nuove generazioni.