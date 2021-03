5 marzo 1943: le proteste operaie al Nord contro uno stile di vita insostenibile

NewTuscia – ROMA – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segnala una data molto importante per la storia dei diritti umani in Italia: il 5 marzo 1943, che segnò l’inizio di una serie di manifestazioni operaie riguardanti i principali stabilimenti industriali del Nord Italia (Fiat di Mirafiori; Grandi Motori; Westinghause; Nebiolo; Officine di Savigliano; Ferriere Piemontesi; Microtecnica; Aeronautica; Villar Perosa etc.).

Le proteste incominciarono per reazione ad una qualità di vita insostenibile contrassegnata da angherie sul lavoro e da un’estrema povertà. La carenza di generi di prima necessità e i sacrifici costantemente richiesti in funzione del conflitto spinsero donne e uomini a reclamare con vigore la pace e consequenzialmente il rovesciamento del regime fascista che aveva trascinato il Paese a lla deriva.

La catena di scioperi che paralizzò l’Italia nella sua produzione più nevralgica dimostrò quanto ormai il ruolo dei lavoratori e degli operai fosse diventato cruciale nella società moderna, a tal punto da rendere non più contrattabili o rimandabili le istanze e le richieste legittime espresse e da orientare politicamente una nazione.

L’evento insegnò solidarietà di classe e spirito organizzativo e rimase nella memoria collettiva come monito-esempio per le rivendicazioni successive, soprattutto quelle degli anni Sessanta/ Settanta.

Lo sciopero e la possibilità di esercitarlo secondo i limiti previsti della normativa divenne il termometro della civiltà di uno Stato.

Molti documenti importanti fanno riferimento allo sciopero (Italia: art. 40 Cost.; CCNL; Legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000) anche se la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non lo cita. Invece l’Articolo 8 (1 comma, lettera d) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, attesta l’obbligo da parte delle nazioni di garantire “il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun paese”. A conti fatti laddove esiste il diritto al lavoro sussiste implicitamente o esplicitamente il diritto allo sciopero. Indubbiamente la responsabilità civile impone che la possibilità di esercitare le proprie rivendicazioni non sia scissa da dei doveri morali: pensiamo ai servizi pubblici essenziali.

Tuttavia fortunatamente tale prerogativa non sembrerebbe essere messa in discussione; eppure qualche campanello d’allarme pare echeggiare. Proprio per tale motivo non si deve abbassare la guardia, consapevoli che il diritto dei lavoratori riguarda tutti noi e corrisponde a una cittadinanza legittimata.

Il CNDDU nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica propone di approfondire le tematiche in oggetto mediante un role playing incentrato sul rapporto tra le associazioni datoriali; i sindacati; i lavoratori e le autorità pubbliche competenti al fine di comprendere le dinamiche contrattualistiche e rivendicative alla base del diritto di sciopero.

“Se ne dicono tante sui sindacati. Certamente, essi devono essere guidati da persone che abbiano nella mente e nel cuore i diritti dei lavoratori, e che non vengano a compromesso con istanze vetero-corporative. Si possono e si devono criticare quelle dirigenze sindacali che si sono burocratizzate o, più o meno palesemente, partiticizzate. Ma chiediamoci: se non ci fossero stati i sindacati, sarebbe stato possibile avviare la ‘civiltà del lavoro’? E se non ci fossero oggi, sarebbe possibile riprendere quel cammino?

Riflessione finale, forse troppo ovvia.” (Antonio Papisca, Articolo 23 – Per un lavoro dignitoso)

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU