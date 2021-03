Rete degli Studenti Medi di Viterbo – sabato 6 marzo il congresso

NewTuscia – VITERBO – Sabato 6 Marzo alle 15:30 si svolgerà online il IV congresso provinciale della Rete degli Studenti Medi di Viterbo, associazione studentesca che da anni organizza e promuove attività politiche, culturali e sociali anche nel territorio.

Durante gli ultimi due anni, infatti, abbiamo sostenuto i più grandi momenti di mobilitazione studentesca della provincia, collaborando nell’organizzazione degli scioperi per il clima, di iniziative e flashmob di supporto alla comunità LGBTQI+, del presidio per il movimento di Black Lives Matter, delle manifestazioni per il diritto allo studio e di numerose altre iniziative. Come sindacato studentesco abbiamo mantenuto la nostra funzione di supporto e di tutela per i diritti degli studenti e delle studentesse, mobilitandoci e dialogando con le istituzioni per una scuola che fosse in presenza e in sicurezza. Inoltre, siamo stati in grado di offrire ai giovani, che in questo periodo sono stati più che mai privati della socialità, luoghi fisici e virtuali di confronto, discussione e aggregazione tra coetanei. La nostra azione non ha trascurato la rappresentanza studentesca, e ci ha permesso di eleggere vari rappresentanti d’istituto e di consulta, tra cui l’attuale presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.

Il congresso permetterà a tutti gli studenti interessati di conoscere le nostre idee e le nostre iniziative, così da favorire una partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla vita politica del proprio territorio. In questa occasione parleremo del nostro lavoro dentro e fuori le scuole, dei nostri valori e dei nostri progetti, ed eleggeremo la nuova segreteria. Segreteria che sarà in grado di affrontare le sfide dei prossimi due anni con la stessa determinazione di sempre, confermandoci sempre dalla stessa parte, quella degli studenti. Questo momento di discussione e analisi collettiva sarà arricchito da interventi di istituzioni, associazioni e realtà che in questi anni ci hanno accompagnato nelle nostre battaglie.

Speriamo dunque che questa iniziativa possa rappresentare un interessante momento di approfondimento per gli studenti e per gli ospiti che parteciperanno, e che sia l’inizio di un percorso che continui a dare supporto a tutti gli studenti e le studentesse.

Rete degli Studenti Medi di Viterbo