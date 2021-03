Osservatorio Abitare Co. sul mercato residenziale delle nuove costruzioni nelle 8 principali città metropolitane

Focus ROMA

Dopo un calo generale del mercato immobiliare romano nel 2020 e del fatturato totale, per il 2021 arrivano segnali positivi, soprattutto per costruzioni. Nel 2020 il mercato delle nuove residenze ha retto meglio rispetto all’usato ed è pronto a tornare ai valori pre-pandemia con previsioni di crescita di vendite e prezzi a fine 2021.

NewTuscia – MILANO – Anche il mercato immobiliare romano lo scorso anno si è trovato a dover fare i conti con gli effetti del lockdown, ma nel 2021 arrivano i primi segnali positivi, soprattutto per le nuove costruzioni.

Secondo le stime di Abitare Co., il 2020 nella capitale si si potrebbe chiudere con un calo delle compravendite di abitazioni nuove ed usate fra il -10,0% e il -20,0% rispetto al 2019. Le nuove abitazioni (4.135 transazioni nel 2020 e -6,5% sul 2019), hanno resistito meglio rispetto all’usato alla fase negativa del mercato, bloccato di fatto per quasi due mesi.

Per quanto riguarda l’anno in corso, se nel comparto dell’usato c’è ancora incertezza sull’andamento del mercato immobiliare residenziale, le nuove abitazioni segneranno in media un incremento del +7,0% di compravendite e +1,5% dei prezzi.

Sono questi alcuni risultati emersi dall’analisi del Centro Studi di Abitare Co. – società di intermediazione immobiliare focalizzata sulle nuove residenze – che ha analizzato l’andamento del mercato immobiliare delle nuove abitazioni nel 2020 nelle principali città metropolitane italiane (Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Firenze, Bologna e Palermo), con una previsione per il 2021.

Nuove abitazioni a Roma: la fotografia del 2020

A Roma nel 2020, il calo delle compravendite di nuove abitazioni, nonostante i due mesi di lockdown, è stato più contenuto rispetto all’usato: la stima è infatti del -6,5% sul 2019 con circa 4.135 transazioni.

Nonostante la contrazione delle vendite, i prezzi medi (€ 5.300 al mq.) sono aumentati del +2,7%. Nel capoluogo laziale il prezzo medio varia sensibilmente a seconda delle zone in cui ci si trova: si va dalle più economiche Tor Bellamonaca (da €1.250 a €2.650 a mq.) e Prenestino (da €2.100 a €2.600 a mq.) alle più care Parioli-Salario (da €8.350 a €12.100 a mq.) e Centro storico (da €11.700 a €16.800 a mq., con punte che possono arrivare fino a €19.800).

Sul fronte dell’offerta presente sul mercato residenziale, le nuove abitazioni, rispetto al totale, a Roma rappresentano oltre il 20%, posizionandosi insieme a Milano ai primi post tra le città metropolitane per valore più alto.

Quali sono stati gli immobili più cercati nel 2020? In media il taglio più venduto è il trilocale (38%), seguito dal quadrilocale (26%) e dal bilocale (24%). Solo il 5% della domanda si è orientato sui monolocali. A livello generale, la domanda di case anche usate, dopo i due mesi di lockdown, ha iniziato a rivolgere la sua ricerca verso abitazioni più spaziose. La domanda di quadrilocali, ad esempio, è aumentata del +10% e quella dei plurilocali del +8%.

Nuove abitazioni: prospettive per il 2021

Dall’analisi di Abitare Co., considerando la situazione attuale, arrivano alcuni segnali positivi. Per il 2021 si prevede una crescita media delle vendite di abitazioni nuove del +7%, ma con due tipi di scenario legati all’andamento della pandemia e all’avvio delle vaccinazioni. Nell’ipotesi più cauta e pessimista (scenario strong) si prevede a Roma una crescita media delle compravendite nell’ordine del +2,5% (quasi 4.240 transazioni), in quella più rosea il rialzo degli scambi è previsto al +11,5% (4.610 vendite). Indicazioni positive per le nuove residenze giungono anche dai prezzi di vendita, che potrebbero aumentare a fine 2021 in media del +1,5% rispetto al 2020, con un +2,2% nel caso di uno scenario light. Gli effetti della pandemia si fanno però sentire sui tempi di vendita, che potrebbero allungarsi dai 120 giorni del 2020 ai 150 del 2021 (scenario strong).