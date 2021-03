I maggiori siti Unesco d’Italia mandano i propri auguri a Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Gli auguri dei responsabili, direttori, presidenti e sindaci dei siti Unesco d’Italia per la candidatura de Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio. Tanti i video che stanno arrivando a Casa Civita, site manager individuato da Regione Lazio e Comune di Bagnoregio, e che sono il frutto di un lavoro di contatti e relazioni che la partecipata bagnorese sta intrecciando con altri luoghi che da tempo sono diventati patrimonio dell’Umanità e rappresentano modelli a cui guardare e da cui ricalcare le pratiche virtuose.

Tutti i messaggi inviati, dove ognuno racconta la propria esperienza e cosa significa essere sito Unesco, sono in lavorazione e verranno pubblicati sui canali social di Casa Civita ogni giorno in forma di pillole. Tutti risponderanno a cinque domande: 1) racconta la storia del tuo sito Unesco 2) che valore ha il riconoscimento Unesco per un luogo? 3) come il riconoscimento Unesco cambia il rapporto tra un luogo e la sua popolazione? 4) che impatto determina il riconoscimento Unesco sullo sviluppo turistico di un sito? 5) il tuo augurio per Civita di Bagnoregio.

Sono già arrivati e quindi saranno pubblicati in pillole a breve i video dal Patrimonio Unesco di Tarquinia e Cerveteri, dal Patrimonio Unesco Paestum, da Le Colline del Prosecco, Portovene e Cinque Terre, Paesaggio vitivinicolo Langhe-Roero e Monferrato, Monte San Giorgio e dal Patrimonio Immateriale Unesco La rete delle macchine a spalla.