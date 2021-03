NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“E’ un giorno triste per la comunità di Guidonia Montecelio: la scomparsa di Domenico De Vincenzi ci lascia sgomenti e tristi. Uomo e politico appassionato, una lunga militanza nel Pci di cui fu giovanissimo vicesindaco poi segretario del PPI e consigliere comunale in tante stagioni, candidato a sindaco, ma anche presidente di Cotral. Sempre attento alle istanze e ai bisogni dei cittadini, sempre capace di dare un contributo determinante, a livello personale e professionale. Mancherà a Guidonia e non solo. Certa che il suo lavoro e la sua passione saranno ancora da insegnamento e da guida per la politica locale”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).