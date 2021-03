Fresco Market apre un nuovo punto vendita a Ronciglione

La nuova catena di supermercati del Cav. Tonino Faranda e Massimiliano Faranda porta la sua nuova idea di spesa a Ronciglione, inaugurando il terzo punto vendita della provincia viterbese

NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo. La catena di supermercati Fresco Market ha scelto Ronciglione per aprire il suo 67° negozio. Si tratta del terzo punto vendita in provincia di Viterbo.

“Fresco Market cambia il concetto di spesa quotidiana, trasformandola in un’esperienza più semplice e familiare, per incontrare da vicino le esigenze di tutti i consumatori ” afferma il Cav. Tonino Faranda. Il layout scelto richiama, infatti, il classico mercato rionale ma con la funzionalità e le comodità di un supermercato moderno. Un vastissimo assortimento di frutta e verdura, un reparto panetteria con la tipicità ligure del prodotto, i reparti macelleria e gastronomia serviti e i prodotti freschi provenienti da filiere controllate: la selezione è ampia e curata al dettaglio per trasformare la spesa in un rito quotidiano in grado di mettere al centro gusto, qualità e freschezza dei prodotti.

Ai marchi esclusivi sono affiancati i marchi noti, ma quello che differenzia ulteriormente Fresco Market sono i prezzi convenienti, grazie all’abbattimento dei costi pubblicitari e grazie alla scelta di prodotti provenienti da filiere corte selezionate. Fresco Market predilige il Made in italy, per questo più dell’80% dei prodotti è di origine italiana.

Non è da meno il reparto enoteca, che conta fino a 1000 etichette di vini di provenienza italiana ed estera, tra vini, spritz e birre artigianali e non.

Il negozio ha aperto giovedì 4 marzo, in Via Cassia Cimina, 3759.

L’idea di vendita Fresco Market è totalmente italiana e nuova al 100%. Si basa su una profonda esperienza del mercato alimentare e su rapporti forti e consolidati tra imprenditori e produttori. Fresco Market nasce grazie all’imprenditore Antonino Faranda per dare una nuova possibilità di spesa: più libera e conveniente, ma senza rinunciare alla qualità. Per fare risparmiare il cliente, privilegiamo la vendita dei prodotti che provengono direttamente dalle nostre filiere, in questo modo alleggeriamo il prezzo dalle forti spese per la pubblicità che devono affrontare i prodotti di marca.

