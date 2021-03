Centinaia di luoghi identitari raccontati su Instagram dagli studenti Apprendisti Ciceroni del FAI

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 torna il grande evento nazionale che il FAI – Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, e in quest’anno così difficile per studenti e docenti, date le restrizioni dovute alla pandemia, si rinnova con un’edizione completamente digitale.

Gli studenti, formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, saranno chiamati ancora una volta a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano e raccontarla ai loro pari, ma quest’anno lo faranno in centinaia di visite guidate online, con video in diretta Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI, visibili da tutti anche sul sito www.giornatefaiperlescuole.it .

Oltre 4000 Apprendisti Ciceroni, 700 video in programma, di cui 122 in diretta nella sola giornata di mercoledì 10 marzo, e 264 luoghi da visitare online, quasi 50 in più dell’edizione del 2019: sono numeri che dimostrano il desiderio dei giovani studenti di uscire dall’isolamento, per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e di educazione tra pari, anche se a distanza, e per non perdere l’opportunità di formarsi e di arricchirsi culturalmente, raccontando insieme al FAI le bellezze del nostro Paese.

La manifestazione di quest’anno porta alla luce i luoghi che i giovani considerano importanti per il loro valore identitario, perché in essi riconoscono la loro identità e la loro storia, e che meritano pertanto di essere conosciuti, preservati e valorizzati per il futuro: antichi monasteri, abbazie, siti archeologici, musei, fontane, cinte murarie, giardini storici, parchi e ville; ma anche tanti siti di natura, che ribadiscono l’interesse dei giovani per l’ambiente e la sua tutela, e poi piazze cittadine, tipici luoghi di ritrovo e di socialità, e infine le stesse scuole, spesso edifici artisticamente pregevoli e ricchi di testimonianze storiche originali e significative; una scelta, quest’ultima, che commuove particolarmente e che dimostra ancora una volta il desiderio degli studenti di “tornare a scuola”: molte scuole sono ancora chiuse, ma si aprono alla visita online proprio in occasione delle Giornate FAI.

Gli studenti di Castel Volturno in provincia di Caserta sperimenteranno anche il progetto pilota “FAI ponte tra culture”, nato per favorire l’integrazione e il dialogo tra tutti i cittadini, con rimandi e confronti tra i luoghi identitari del territorio italiano e quelli dei paesi dei loro compagni di origine straniera

Un’ultima novità di questa edizione riguarda la fruizione delle visite online, che quest’anno saranno tutte visibili collegandosi al sito www.giornatefaiperlescuole.it, dove su un social wall si potrà scegliere tra centinaia di dirette e contenuti video trasmessi sui social: un mosaico ricco e vario dell’identità italiana dal punto di vista dei giovani. Si parte lunedì 8 marzo alle ore 8, al suono della campanella, e per tutta la settimana, giorno dopo giorno, si aggiungeranno video e contenuti provenienti da tutta Italia da vedere e condividere tramite l’hashtag #giornatefai.

Il grande interesse nei confronti di iniziative che coinvolgono la scuola, insieme all’attenzione e al rispetto per l’ambiente, hanno portato AGN ENERGIA a sostenere anche quest’anno il progetto dalla forte valenza didattica, sociale e culturale e a mettere a disposizione la propria esperienza nell’ambito del risparmio energetico. In occasione dell’evento lancerà inoltre una nuova edizione del sondaggio online “LA TUA IDEA GREEN” su www.giornategreen.agnenergia.com/sondaggio-premio. Dal 17 febbraio al 16 maggio 2021 gli studenti potranno indicare le azioni che ritengono prioritarie per la salvaguardia dell’ambiente, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 definiti dall’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite. Partecipando e registrandosi i ragazzi avranno la possibilità di vincere una tessera Feltrinelli da 500€ e far dedicare alla loro scuola l’adozione di un pino domestico centenario nel Parco dell’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli (GE), Bene del FAI dal 1983. Monastero benedettino dell’anno mille, l’Abbazia di San Fruttuoso è un gioiello incastonato in una piccola insenatura, nel Parco Naturale di Portofino, protetta da una torre cinquecentesca dei Doria e circondato da poche casette di pescatori.

Il sondaggio “LA TUA IDEA GREEN” di AGN ENERGIA e la scelta di sostenere l’iniziativa di manutenzione del verde sono volti a sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale e completano l’esperienza di cittadinanza attiva vissuta dagli studenti in occasione di Giornate FAI per le Scuole.

Il progetto si avvale del patrocinio della Commissione Europea e del Ministero della Cultura, del Patrocinio e del sostegno di Regione Campania, Regione Lazio, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento ed è attuato in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.giornatefaiperlescuole.it

da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021

TRA I BENI PIÙ INTERESSANTI IN LAZIO

ROMA

Villino Cagiati

Riservato e affascinante, Villino Cagiati rappresenta un piccolo gioiello dell’eclettismo romano. L’edificio, situato nel Rione Prati a pochi passi dal fiume Tevere, fu commissionato da Giulio Cagiati nei primi anni del Novecento all’architetto vicentino Garibaldi Burba, che con semplicità ed eleganza riuscì ad armonizzare vari stili e diverse tecniche artistiche. La vivacità delle maioliche di Galileo Chini, gli affreschi di Silvio Galimberti e i sinuosi ferri battuti di Alessandro Mazzucotelli raccontano un’epoca, il fermento di un quartiere in espansione e la bellezza dell’arte in tutte le sue forme.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Dante Alighieri

Orario della trasmissione: sabato 13 marzo alle ore 15

CISTERNA DI LATINA (LT)

Giardino di Ninfa

Tipico giardino all’inglese il cui progetto fu avviato nel 1921 nell’area della scomparsa città di Ninfa da Gelasio Caetani, che vi piantò diverse specie botaniche portate dai suoi viaggi. Tra le oltre 1300 piante diverse introdotte che è possibile ammirare negli otto ettari di giardino, ricordiamo i viburni, i caprifogli, i ceanothus, gli agrifogli, le clematidi, i cornioli e le camelie. Nel 2000 tutta l’area è stata dichiarata monumento naturalistico.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Campus dei Licei Ramadù – Cisterna

Orario delle trasmissioni: giovedì 11 marzo alle ore 14.30 e venerdì 12 marzo alle 10.30

LATINA

Istituto Vittorio Veneto

L’Istituto Tecnico Vittorio Veneto si affaccia su Viale Mazzini, ed è stato inserito tra i due interventi residenziali del 1936. Si qualifica come edificio pubblico per l’alto zoccolo di travertino e per l’imponente portale a doppia altezza, che anticipa quello del Tribunale, situato sullo sfondo del viale a chiudere Piazza Buozzi. All’interno dell’Aula Magna dell’Istituto si possono ammirare gli affreschi di Rapanà e Ravaglia, raffiguranti la Marcia su Roma, i ritratti degli Italiani illustri, come Dante o Leonardo, e scene rurali di vita agreste.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Dante Alighieri di Latina

Orario delle trasmissioni: lunedì 8 e martedì 9 marzo alle ore 15.30

NORMA (LT)

Parco archeologico di Norba

Della “città perduta” di Norba, antica città latina sui monti Lepini, sono stati rinvenuti circa 2 ettari su 44 complessivi. Le sue strade pavimentate con basoli in calcare bianco, affiancate da marciapiedi su entrambi i lati, sono in ottimo stato di conservazione. Le mura, costruite con grandi blocchi di pietra calcarea posti a secco, dette poligonali, si estendevano per 2662 metri racchiudendo nel tessuto urbano, sopra due diverse alture, un’acropoli chiamata “maggiore” e un’altra detta “minore”, con alcuni templi. Tra queste due alture sorge una struttura che doveva rappresentare uno dei primi prototipi di terme, chiamata “castello delle acque”. Le domus presentano la pianta canonica di età repubblicana con atrio caratterizzato da una vasca centrale (impluvio) per la raccolta delle acque piovane.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Campus dei Licei Ramadù – Cisterna

Orari delle trasmissioni: giovedì 11 marzo alle ore 13.30, venerdì 12 marzo alle 14.30

Per l’elenco completo delle trasmissioni in Lazio collegarsi al link

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole/i-luoghi-aperti/?search=lazio